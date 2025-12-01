Politica Manfredonia

Manfredonia, l’annuncio di La Marca: “Inizieranno gli incontri per il Carnevale”

Comunicato Stampa1 Dicembre 2025
Un nuovo appuntamento con la nostra rubrica di informazione con la città!

✅ Domattina, tre nuovi Assistenti sociali saranno integrati nell’Ambito territoriale che comprende i comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta;

✅ Mercoledì 3 Dicembre, alle 18:00, in aula consiliare ci sarà il primo appuntamento del Piano Strategico di Riqualificazione dei Quartieri;

✅ In questi giorni verranno consegnati, attraverso una postazione mobile, i badge ai residenti dei comparti, che saranno utilizzati per la sperimentazione delle isole ecologiche intelligenti;

✅ In settimana sarà pubblicato l’elenco dei beneficiari del contributo “affitto casa”, che manca alla nostra città da 3 anni, dopo che il Governo nazionale lo ha soppresso;

✅ Mercoledì e Giovedì in Comune inizieranno gli incontri – con le Scuole della città e i carristi – per programmare l’edizione 2026 del Carnevale Dauno;

✅ Nei prossimi giorni ci sarà la presentazione delle iniziative natalizie che vedranno la nostra città coinvolta fino all’8 gennaio 2026;

✅ Infine, questa settimana, firmeranno i contratti 4 nuove figure a tempo indeterminato provenienti dal concorso CAP COE, che rinforzeranno la macchina amministrativa.

➡️ Continuate a seguirci, a scriverci, a partecipare!

