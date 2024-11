Manfredonia, la Tucson si aggiudica il derby di Capitanata

LA TUCSON SI AGGIUDICA IL DERBY DI CAPITANATA

Bisognava tornare alla vittoria per i ragazzi di coach Carbone. I due stop consecutivi con Corato e Barletta avevano abbassato il morale del team e un’ulteriore sconfitta avrebbe ancor di più creato difficoltà.

I locali partono bene e la tripla di Alvisi rispose all’ incursione di De Letteriis. Da un lato D’Annunzio e dall’altro Totaro fanno capire come sarà indirizzato l’intero match. Il primo periodo si chiude 21-16 per i locali. Il secondo quarto è molto simile al primo. La TUCSON cerca di limitare le bocche di fuoco degli ospiti, D’Annunzio ispiratissimo, Mirando sempre preciso dalla distanza e Graveris pericoloso con il suo atletismo. L’ Angel risponde con una prova corale in attacco distribuendo le realizzazioni ma concedendo un ritorno agli avversari. Punteggio alla seconda sirena di 36-34.

Nella seconda metà di gara i locali inseriscono la freccia. Nel terzo periodo la pressione difensiva inizia a salire concedendo solo 10 punti agli avversari chiudendo il parziale sul 51-44. Ultimo periodo dove la Tucson Angel non sbaglia e riesce a scavare un solco importante di 10 punti. Apricena tenta di riavvicinarsi ma prima Ciociola F. e poi la solidità sotto canestro di Totaro chiudono la gara sul 72-56.

TUCSON ANGEL 72

FORTITUDO APRICENA 56

Tabellini:

TUCSON ANGEL MANFREDONIA

Bottalico, Ba, 3, Carmone, Basta, Totaro 23, Vuovolo 4, Ciociola A 2, Prencipe, Alvisi 17, Grasso, Ciociola F 18, Manfredi 5.

Coach Carbone

FORTITUDO APRICENA

Berardi, Mirando 11, Ferrara Ferrara,Carriera 3, Graveris 7, Cavallo,D’Annunzio 18,Kalunderovic 4, De Letteriis 6, Pazienza, Tarantella.

Coach : Marra