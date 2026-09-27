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Manfredonia, la truffa del finto carabiniere continua senza sosta: “Mettete in allerta gli anziani”

Fate attenzione!

Ho appena ricevuto una chiamata da un uomo che ha finto di essere un carabiniere. Non si è annunciato ma un uomo accanto ha finto di rispondere al telefono, rispondendo “Pronto! Stazione dei Carabinieri”.

L’uomo che mi ha chiamata mi ha chiesto se fossi Maria. Ho detto no e ha detto “lei come si chiama”.

Ho risposto “non mi chiamo Maria e lei cosa vuole?”

Ha replicato “chi c’è un casa con lei? È sola in casa?”

A quel punto ho chiuso il telefono e fatto tutta la procedura di segnalazione del numero di telefono, per truffa e non per spam.

Su Manfredonia hanno fatto danni importanti a tanti anziani.

Metteteli in allerta!

Segnalazione di Noemi