Manfredonia, la truffa del finto carabiniere continua senza sosta: “Mettete in allerta gli anziani”
Manfredonia, la truffa del finto carabiniere continua senza sosta: “Mettete in allerta gli anziani”
Fate attenzione!
Ho appena ricevuto una chiamata da un uomo che ha finto di essere un carabiniere. Non si è annunciato ma un uomo accanto ha finto di rispondere al telefono, rispondendo “Pronto! Stazione dei Carabinieri”.
L’uomo che mi ha chiamata mi ha chiesto se fossi Maria. Ho detto no e ha detto “lei come si chiama”.
Ho risposto “non mi chiamo Maria e lei cosa vuole?”
Ha replicato “chi c’è un casa con lei? È sola in casa?”
A quel punto ho chiuso il telefono e fatto tutta la procedura di segnalazione del numero di telefono, per truffa e non per spam.
Su Manfredonia hanno fatto danni importanti a tanti anziani.
Metteteli in allerta!
Segnalazione di Noemi