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Manfredonia, la Soprintendenza acquista “Masseria Garzia”, edificata direttamente sopra i resti dell’antico anfiteatro di Siponto

Il patrimonio culturale e archeologico del territorio si arricchisce di un capitolo fondamentale

grazie a un’operazione strategica promossa dal Ministero della Cultura e dalla

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Foggia e BAT, che ha

portato all’acquisizione al patrimonio pubblico di alcuni immobili siti in località Siponto, nel

Comune di Manfredonia (FG), noti come “Masseria Garzia”. Edificata direttamente sopra i resti

dell’antico anfiteatro della città romana di Sipontum, rappresenta storicamente un punto di

riferimento visivo ed emotivo per gli abitanti di Manfredonia, che hanno sempre immaginato la

maestosità dell’antico monumento osservando quella porzione di muro in opera reticolata

inglobata nella struttura e utilizzata come fondamenta.



La svolta istituzionale porta la firma della Soprintendenza: a seguito della denuncia di

compravendita della masseria comunicata agli uffici nel dicembre ‘25, la Soprintendente arch.

Anita Guarnieri ha immediatamente avviato l’iter di acquisizione esercitando il diritto di

prelazione ai sensi dell’articolo 60 del Codice dei Beni Culturali. Un intervento fondamentale e

lungimirante, reso possibile dall’azione sinergica con il Ministero della Cultura che, nel

febbraio ‘26, con Decreto della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, ha

formalizzato il passaggio di proprietà al Demanio Pubblico dello Stato. L’iter si è concluso a

maggio ‘26 con la regolare trascrizione del Decreto presso la Conservatoria dei Registri

immobiliari. L’immobile è stato così assegnato in uso proprio al Ministero e alla Soprintendenza

per garantirne la massima tutela, ricerca e valorizzazione paesaggistica. «Si tratta di un’efficace

azione di tutela attiva – sottolinea la Soprintendente ad interim e Direttrice della Direzione

Regionale Musei Nazionale Puglia, arch. Anita Guarnieri – che renderà il Comune di

Manfredonia ancora più attrattivo, costruendo un nuovo polo culturale che andrà ad affiancarsi

al celebre parco archeologico noto per l’opera di Edoardo Tresoldi, e al Museo Archeologico

Nazionale ospitato nel Castello di Manfredonia».



La piena disponibilità pubblica del compendio apre ora prospettive straordinarie.

L’acquisizione delle particelle della masseria e dell’area esterna di pertinenza permetterà di

assicurare continuità alle future indagini archeologiche, estendendole anche all’interno dei

ruderi per riportare alla luce ulteriori porzioni dell’anfiteatro. L’intervento consentirà, inoltre, al

Ministero della Cultura e alla Soprintendenza di rafforzare l’estensione funzionale del Parco

Archeologico di Siponto e di istituire un presidio dedicato alla fruizione, alla ricerca, alla

didattica e al controllo complessivo del paesaggio.