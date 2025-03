[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, La Marca: “Nuovi cantieri in città”

Oggi vi annuncio l’inizio dei lavori per la realizzazione di un nuovo asilo nido nei pressi della Chiesa Santo Spirito, nel secondo Piano di Zona. Questo progetto, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresenta un passo significativo nel potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia nella nostra città.

L’asilo nido offrirà nuovi posti per i nostri bambini, con un investimento complessivo di circa 1 milione di euro.

Questo intervento si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione dei servizi per l’infanzia, in linea con gli obiettivi strategici del PNRR, volto a migliorare la qualità delle infrastrutture scolastiche e a rispondere alle esigenze delle famiglie.

Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla tecnostruttura, all’Assessore alle Opere Pubbliche, Francesco Schiavone, per il suo costante impegno, alla V Commissione Consiliare “Lavori Pubblici” per il prezioso supporto e al Consigliere Comunale delegato al PNRR, Matteo La Torre.

Insieme, stiamo costruendo un futuro migliore per i nostri bambini e per tutta la comunità di Manfredonia.