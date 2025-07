[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, La Marca: “Calcolo Tari corretto, le bollette vanno pagate. Errori in anni precedenti”

In queste settimane abbiamo ascoltato con attenzione le preoccupazioni di molti cittadini. Vogliamo fare chiarezza: le tariffe TARI per il 2025 sono corrette, ma è emerso un errore tecnico nell’applicazione delle tariffe degli anni 2023 e 2024, che ha generato confusione e un apparente aumento anomalo per alcuni contribuenti.

Il problema riguarda il passato, non il 2025.

L’Amministrazione ha già avviato le verifiche interne e individuato le responsabilità, che non resteranno senza conseguenze.

Nessuno sarà lasciato solo: oltre al bonus TARI nazionale, stiamo lavorando per attivare ulteriori misure di sostegno per le famiglie in difficoltà economica.

Condanniamo ogni tentativo di strumentalizzare questa vicenda per fini personali o politici: non servono slogan, ma serietà e soluzioni concrete.

Restiamo al fianco dei cittadini, con trasparenza e senso di responsabilità.