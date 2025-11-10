Manfredonia, la Gradinata Est: “Mettiamo in atto la stessa rabbia e determinazione di Pezzella”
Non esaltiamo mai i singoli e non vogliamo nemmeno farlo in questo momento, però questo scatto che vede Mister Pezzella correre verso la Gradinata a fine partita merita considerazione.
Mettiamo in atto la stessa rabbia e determinazione, difendiamo il nostro “compagno di banco” in campo, come sugli spalti, il Miramare il nostro catino bollente, essere gruppo come quando ci si abbraccia a fine partita sotto il settore, indipendente dal risultato .
Domenica ci aspetta una partita difficile, in quel di Gravina, invitiamo tutti i ragazzi e le ragazze che la Domenica si uniscono a noi ad essere presenti .
Avanti Manfredonia
Avanti Sipontini
Gradinata Est Manfredonia