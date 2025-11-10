Sport Manfredonia

Manfredonia, la Gradinata Est: “Mettiamo in atto la stessa rabbia e determinazione di Pezzella”

Redazione10 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, la Gradinata Est: “Mettiamo in atto la stessa rabbia e determinazione di Pezzella”

Non esaltiamo mai i singoli e non vogliamo nemmeno farlo in questo momento, però questo scatto che vede Mister Pezzella correre verso la Gradinata a fine partita merita considerazione.

Mettiamo in atto la stessa rabbia e determinazione, difendiamo il nostro “compagno di banco” in campo, come sugli spalti, il Miramare il nostro catino bollente, essere gruppo come quando ci si abbraccia a fine partita sotto il settore, indipendente dal risultato .

Domenica ci aspetta una partita difficile, in quel di Gravina, invitiamo tutti i ragazzi e le ragazze che la Domenica si uniscono a noi ad essere presenti .

Avanti Manfredonia

Avanti Sipontini

Gradinata Est Manfredonia

Redazione10 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©