Manfredonia, investito gatto McQueen: parte raccolta fondi

Ciao a tutti siamo una coppia di ragazzi che vive a Manfredonia (Fg) e quella che vi vogliamo raccontare è la storia di McQueen, chiamato così dal nostro nipotino a cui piace tanto il cartone animato Cars.

McQueen è un gattino di circa (pensiamo) 3/4 mesi che ha scelto di vivere nel nostro quartiere. È un gattino adorabile che si lascia accarezzare da tutti ed è un gran giocherellone.

Durante il giorno ama esplorare, poi tutte le sere viene nel nostro giardino per mangiare qualche crocchetta.

Ieri poco prima che tramontasse il sole, la nostra vicina di casa ci ha detto che all’inizio della strada vi era un gattino agonizzante investito da una macchina.

Purtroppo era McQueen.

Immediatamente gli abbiamo prestato le prime cure e lo abbiamo portato da un veterinario (non ortopedico) per delle radiografie che hanno certificato la frattura della zampetta posteriore in 2 punti…Il veterinario in questione ci ha parlato di un intervento chirurgico di almeno 600 euro più spese per i vari farmaci,ricoveri e radiografie che già abbiamo iniziato a sostenere.

Vi chiediamo una grande mano per McQueen che vi ringrazierà dal profondo del cuore. Il poco di tutti può fare molto per una piccola vita . Ovviamente vi terremo aggiornati su tutto ciò che avverrà da qui in seguito.

RACCOLTA FONDI PER MCQUEEN