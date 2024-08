Manfredonia, installati sei cestini per la raccolta differenziata. Valentino: “Via del tutto sperimentale”

Prosegue in questi giorni il piano strategico, da poco intrapreso dall’Amministrazione Comunale per la cura e la salvaguardia del decoro urbano. Nelle ultime ore abbiamo provveduto ad installare sei cestini per la raccolta differenziata muniti di posacenere in Piazzale Diomede.



In via del tutto sperimentale, in questa piazza abbiamo avviato la fornitura di strumenti adeguati per ridurre – e magari ad eliminare – gli inconvenienti soliti di questi periodi feriali, al fine di rispettare al meglio il territorio, il nostro amato territorio.



Qualora dovesse esserci l’auspicata risposta di tutti i cittadini al buon senso ed al senso civico nel corretto utilizzo dei cestini, sarà cura dell’amministrazione continuare nella fornitura degli stessi dispositivi in altri punti della città.



Attendiamo la risposta positiva di tutti per continuare in questa direzione e contribuire a fornire gli appositi rimedi per tutelare al meglio la nostra città.



Siamo pienamente consapevoli che i soli cestini non bastano. Gli stessi, uniti alla sensibilizzazione di tutti i cittadini nel loro utilizzo, ci permetteranno di vivere quotidianamente una città più pulita e decorosa.

Cogliamo l’occasione per ringraziare la disponibilità e la tempestività del personale comunale che ha colto sin da subito la proposta e che, con il suo lavoro minuzioso, ha fatto in modo che potesse concretizzarsi in tempi ristretti e la collaborazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici.

L’Assessora alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità energetiche – Maria Rita Valentino