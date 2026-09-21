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Manfredonia, iniziati i lavori per 16 alloggi popolari

Sono iniziati la scorsa settimana i lavori per la realizzazione di 16 alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’ambito del cd. PIRP – Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie da parte di Arca Capitanata, un intervento interamente finanziamento dalla Regione Puglia nel 2009 e che aveva subito diverse battute d’arresto a causa di diversi problemi, completamente superati nei primi mesi di amministrazione, grazie al lavoro sinergico svolto da tutti gli uffici degli Enti coinvolti (Comune di Manfredonia, Arca Capitanata e Regione Puglia), ai quali esprimiamo un sincero ringraziamento.

L’assessore Mansueto: “Siamo consapevoli che l’emergenza abitativa rappresenta una criticità rilevante nella nostra comunità, così come nel resto del Paese. Per questo motivo, limitatamente alle competenze comunali, in questi due anni di amministrazione, abbiamo messo in campo politiche pubbliche in grado di promuovere e favorire l’edilizia residenziale popolare e sociale, sia da parte di enti pubblici che privati: riduzione degli oneri di urbanizzazione nella misura massima del 50 % prevista dalla normativa regionale sia per edilizia residenziale popolare che sociale; esenzione Imu e costo di costruzione per chi realizza edilizia residenziale sociale nei casi espressamente previsti dalla legge n. 36/23.

Il Sindaco la Marca: “Promuovere e favorire il diritto di una casa per ogni famiglia che si trova in una situazione di fragilità economica è un tema che deve essere al centro di ogni amministrazione. Le cause dell’emergenza abitativa sono molteplici e complesse: aumento degli affitti, sottosviluppo e scarsità di alloggi pubblici, inefficienza delle politiche pubbliche. Siamo felice delle azioni che abbiamo messo in campo in questi due anni di amministrazione, con la consapevolezza che solo politiche pubbliche nazionali possono immaginare di superare questa criticità e rendere più agevole l’accesso a una casa per molte famiglie con una situazione di vulnerabilità sociale”.

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire l’andamento dei lavori. Il cantiere è ora aperto. Il prossimo obiettivo è vedere quei 16 alloggi completati e trasformare un progetto in 16 nuove opportunità di vita.