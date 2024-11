Manfredonia, incontro per la costituzione dell’Associazione di famiglie di figli con disturbi dello spettro autistico

Sabato 30 novembre alle ore 17:00, su iniziativa di Rosanna Olivieri e Gianpiero Croce, si terrà un incontro presso la Scuola dell’Infanzia Albero Azzurro, in Via Coppasanta 4/a (Ingresso Via XXIV Maggio).

L’incontro sarà un’occasione per definire i punti principali e avviare la costituzione di un’Associazione di famiglie con figli con disturbi dello spettro autistico. Durante l’evento verranno raccolti i nominativi di chi desidera aderire al progetto.

L’invito è esteso a tutti i genitori, indipendentemente dall’età dei figli.

La partecipazione di ciascuna/o è fondamentale per dare voce e forza a questa importante iniziativa.

Facciamo rete: condividi questo messaggio con chi riterrai opportuno

Maria Teresa Valente