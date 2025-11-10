Politica Manfredonia
Manfredonia, incontro con i candidati al Consiglio Regionale al Luc
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia, incontro con i candidati al Consiglio Regionale al Luc
Si terrà domani alle ore 19.30 presso il Luc di Manfredonia l’incontro – confronto tra i candidati al Consiglio Regionale Pugliese della città sipontina.
All’incontro ci saranno Giusy Moscatelli (Lega), Libero Palumbo (lista civica Decaro), Paolo Campo (PD), Gianluca Totaro (M5S), Innocenza Starace (AVS), Anna Trotta (Noi Moderati) e Salvatore Nenna (Noi Moderati).