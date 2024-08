Manfredonia, incidente Villa, Tasso: “Speriamo bene per i due cittadini. Sottratte somme dall’ultima variazione di bilancio”

Manfredonia, incidente Villa: “Speriamo bene per i due cittadini. Sottratte somme dall’ultima variazione di bilancio”

L’incidente occorso poc’anzi a due cittadini nei pressi della Villa Comunale (uno dei quali pare in gravissime condizioni) mi portano, unitamente al collega Massimiliano Ritucci, a chiedere al Primo Cittadino, alla Giunta e ai colleghi Consiglieri un incontro urgente di verifica delle disponibilità economiche e umane per la manutenzione della nostra Città in tutti i settori.

Questo ci porta alle considerazioni per le quali non abbiamo ritenuto giuste ed opportune le sottrazioni di somme in alcuni voci di bilancio, che riguardano settori di vitale importanza per l’andamento della nostra città (difatti abbiamo votato contro la variazione di bilancio sottoposta al Consiglio).

Tutto questo, però, passa in secondo piano, perché al momento prego la nostra Madonna affinché le condizioni de due cittadini colpiti da un grosso ramo siano meno gravi di quello che mi riferiscono.