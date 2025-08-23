[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, incidente mortale al bivio per Siponto: morto 73enne

Manfredonia, 23 agosto 2025 – Incidente mortale al bivio di Siponto

Poco fa, al bivio tra Viale dei Pini, a Siponto, e la S.P.141 (ex S.S. delle Saline per la Riviera Sud), si è verificato un grave incidente stradale.

Lo scontro ha coinvolto un’autovettura Mercedes CLA e uno scooter Beverly. Purtroppo, il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di Foggia classe 1952, ha perso la vita sul colpo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, della Polizia di Stato e il servizio di autosoccorso per gestire la situazione e i rilievi del caso.

La dinamica dell’incidente è al momento in fase di accertamento.

Fonte e foto: Radio Manfredonia Centro