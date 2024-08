Manfredonia, in arrivo la carta “dedicata a te”: ecco quando l’elenco dei beneficiari

Entro la fine del mese, il Comune di Manfredonia renderà disponibile sul proprio sito l’elenco definitivo dei 2.381 beneficiari della misura di sostegno economico “Carta dedicata a te”. L’Assessora al Welfare, Maria Teresa Valente, ha annunciato che non sarà necessario presentare alcuna domanda da parte degli interessati. “L’INPS ha già predisposto gli elenchi e il Comune ha effettuato le verifiche sui requisiti previsti dal decreto,” ha dichiarato Valente, aggiungendo che gli uffici dei Servizi Sociali hanno completato puntualmente le operazioni di controllo, inviando l’elenco all’INPS per l’approvazione finale.

L’elenco definitivo, che verrà restituito dall’INPS entro una decina di giorni, sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune, con particolare attenzione alla tutela della privacy, permettendo ai soli interessati di riconoscersi. Questi ultimi saranno poi invitati a ritirare le credenziali necessarie per attivare la carta. I beneficiari dovranno effettuare il primo pagamento entro il 16 dicembre 2024, con l’obbligo di spendere l’intero importo entro il 28 febbraio 2025.

Il contributo, pari a 500,00 euro per nucleo familiare, sarà erogato tramite una carta elettronica prepagata e ricaricabile, fornita da Poste Italiane S.p.A. tramite Postepay. Le carte, nominative e attive da settembre 2024, potranno essere utilizzate solo dopo aver ritirato le credenziali presso gli uffici dei Servizi Sociali, una volta pubblicato l’elenco.

Questo sostegno non sarà concesso ai nuclei familiari che già percepiscono altre forme di assistenza economica, come l’Assegno di inclusione, il Reddito di cittadinanza, la Carta acquisti o misure di integrazione salariale come NASPI o CIG. Il beneficio è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Manfredonia che, alla data del 24 giugno 2024, soddisfano i requisiti richiesti, tra cui un ISEE in corso di validità con un indicatore non superiore a 15.000,00 euro annui.

“L’iniziativa rappresenta un importante supporto per le famiglie del nostro territorio, soprattutto in un periodo di difficoltà economica come quello attuale,” ha sottolineato l’assessora Valente, ricordando che gli uffici dei Servizi Sociali saranno disponibili per fornire assistenza e informazioni, garantendo il necessario supporto per l’attivazione e l’utilizzo della carta.