Manfredonia, il ‘Titanic’ si trasferisce in Piazzale Maestri d’Ascia

Sono in corso di montaggio le luminarie spostate dal fossato del Castello di Manfredonia.

In particolare, il discusso ‘Titanic’ sta per fare la sua comparsa in Piazzale Maestri d’Ascia, mentre le altre dovrebbero essere montate nella vicina Largo Diomede.