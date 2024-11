Manfredonia, il sindaco La Marca a Torino all’Assemblea Nazionale ANCI

📍La 41ª Assemblea Nazionale ANCI a Torino si è rivelata un momento di straordinaria importanza per riflettere sulla resilienza dei Comuni italiani, veri pilastri della nostra democrazia e del quotidiano dei cittadini. Le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci hanno ricordato quanto il nostro impegno sia fondamentale per mantenere uniti i territori e costruire un’Italia sempre più coesa e solidale.

Durante l’Assemblea ho avuto l’onore di incontrare Don Luigi Ciotti, con cui ho condiviso riflessioni su legalità e giustizia sociale, e il neo Presidente ANCI, Gaetano Manfredi, a cui rivolgo i miei migliori auguri per il nuovo incarico. È stato un piacere dialogare con lui e con tanti colleghi, come sempre accomunati dalla volontà di fare rete per affrontare le sfide delle nostre comunità.

Un momento particolarmente significativo è stato partecipare all’Assemblea di Avviso Pubblico, dove abbiamo ribadito l’importanza di unire le forze contro ogni forma di illegalità, e gli incontri presso lo stand ANCI Puglia, in collaborazione con la Regione, che hanno messo in evidenza le eccellenze e le potenzialità del nostro territorio.

Porto con me nuovi spunti, idee e collaborazioni per rafforzare il nostro lavoro quotidiano, consapevole che i Comuni sono il punto di contatto più diretto tra i cittadini e lo Stato. L’Italia si costruisce “giorno per giorno”, proprio come recita il tema di questa edizione. Facciamo l’Italia, Facciamo futuro! Insieme!

Domenico La Marca