Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, il “Racconto personale” di Mamadou Diakité che porta alla “Giornata Mondiale del Rifugiato”

L’attore porta in scena la sua storia mercoledì 20 maggio presso l’IISS “Toniolo” nell’ambito del programma di eventi



Mamadou Diakité porta in scena la sua storia, il viaggio che dalla Costa d’Avorio lo ha portato in Italia. Come per tanti migranti che hanno attraversato deserto, Libia e Mare Mediterraneo, anche il suo è stato un percorso durissimo, pieno di difficoltà, di paure, di incontri. Sul suo viaggio ha pensato di scriverci un testo, che Stefania Marrone della Bottega degli Apocrifi di Manfredonia ha contribuito a far diventare un monologo teatrale. Da qui, è nato il suo “Racconto personale”, lo spettacolo teatrale che andrà in scena mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 10.00, presso l’IISS “Toniolo” di Manfredonia per fa conoscere la sua storia e sensibilizzare alunni ed alunne sul tema dell’immigrazione. L’iniziativa rientra nel calendario di eventi in preparazione della “Giornata Mondiale del Rifugiato” organizzata anche quest’anno dadiversi enti pubblici e privati, associazioni e realtà del Terzo settore che gestiscono progetti SAI – Sistema di Accoglienza ed Integrazione – e di inclusione dei cittadini migranti.

Una serie di eventi finalizzati a stimolare nel rito dell’incontro la possibilità di avvicinarsi al tema dei rifugiati e dell’immigrazione ascoltando le voci, entrando nelle storie, scoprendo le loro qualità artistiche, giocando insieme. Quest’anno la “Festa del Rifugiato” si svolgerà il 18 giugno a Manfredonia. Un’occasione per ascoltare voci, storie, testimonianze lavorative, abitative ed inclusive di beneficiari e beneficiarie che sono stati ospiti o che sono oggi accolti in diversi progetti Sai presenti nel territorio: Manfredonia, Orsara di Puglia, Candela Ordinari e Vulnerabili, Bovino, Cerignola, Casalnuovo Monterotaro, Foggia, Stornara, Lucera, San Ferdinando di Puglia. Il programma prevede, fra l’altro, mercoledì 27 maggio, presso il chiostro di Palazzo San Domenico a Manfredonia, l’inaugurazione della mostra fotografica “I volti dell’accoglienza” a cura di Matteo della Torre

Dal 16 al 18 giugno, invece, alle ore 17.00 presso il porto turistico di Manfredonia Marina del Gargano sarà possibile effettuare visite guidate sulla barca a vela Invicta, confiscata alla criminalità. Mercoledì 17 giugno, alle ore 19.00, presso il molo di Ponente a Manfredonia sarà effettuata la deposizione della corona di allora in memoria di padre Arcangelo Maira, per ricordare i migranti morti in mare. Infine, il giovedì 18 giugno il momento conclusivo con la “Festa del Rifugiato” presso Marina del Gargano, al porto turistico di Manfredonia, in via Lungomare del Sole 1/A1.



Tutte le iniziative nascono dalla rete informale di realtà impegnate nel campo dell’accoglienza e dell’immigrazione che coinvolge, tra gli altri: consorzio Oltre, Medtraining, Arci Comitato Provinciale di Foggia, Mondo Nuovo, Kaleidos, cooperativa Arcobaleno, Solidaunia, centonove/novantasei, Frequenze, Abilita, Csv Foggia, cooperativa Altereco, La Puglia Non Tratta, Croce Rossa Italiana Comitato di Manfredonia, Anolf Cisl, Acli provinciali di Foggia, Cgil, Uil, Cisl, Cgil Spi, SocialService, Le Radici e le Ali cooperative sociali, Presidio Cittadino Libera Manfredonia, Ghetto Out, cooperativa Africa Di Vittorio, Associazione San Giuseppe, Confraternita di Misericordia Borgo Mezzanone, Invicta, Paser Manfredonia, Casa per la Vita “Acqua di Cristo”, Cpia 1 Foggia “David Sassoli”, terrediconfine, Migrantes, Ars Manfredonia, Ets Angeli.