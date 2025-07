[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, il programma della Festa de l’Unità

Ci siamo! Il programma è pronto, le parole anche.

La Festa de l’Unità sta per cominciare, e con lei quei giorni sospesi in cui la politica torna a essere vicina, concreta, intrecciata alla vita delle persone.



Abbiamo parlato di connessione, ascolto, prossimità, pluralità e partecipazione. Ora quelle parole prendono corpo in un programma che è invito, apertura, confronto.



Tre sere per pensare insieme. Per fermarsi ad ascoltare e per avere il coraggio di dire. Tre sere per abitare uno spazio collettivo dove le idee non si urlano, ma si costruiscono.



Ci ritroveremo nel nostro amato Piazzale Ferri dal 18 al 20 luglio. Non un evento, ma un gesto politico. Non una celebrazione, ma un’occasione per riconoscersi.



E ora che il programma è definitivamente concluso, è il momento di leggere, scegliere ed esserci. Perché ogni comunità ha bisogno di riti, e ogni rito ha bisogno di senso.



Noi siamo pronti.

PD MANFREDONIA