Manfredonia, il PD è il primo partito: “Fenomenale risultato”

Cittadine e cittadini di Manfredonia, grazie!

Il risultato del primo turno delle elezioni amministrative è stato straordinario: per la città, per Domenico la Marca, per la coalizione “Insieme per Manfredonia” e, sì, per il Partito Democratico.

In questo memorabile week end Il PD ottiene un fenomenale risultato alle elezione europee e anche alle amministrative torna ad essere il primo partito della città.

Con tutta la responsabilità che ne consegue e la consapevolezza di essere capaci di sopportarne il peso, potendo contare su una squadra di professionalità, competenze, entusiasmo e passione che Manfredonia ha mostrato, col voto, di apprezzare.

Per tutta la coalizione, è grande la gioia del riscontro estremamente positivo per un progetto politico serio e credibile, incarnato alla perfezione dal candidato sindaco La Marca.

I giorni che ci separano dal ballottaggio rappresentano il nuovo terreno di confronto. La città sembrerebbe aver già scelto, il vantaggio che ci ha dato il primo turno è davvero notevole; ma non avremmo completato la nostra missione se non cercassimo di rafforzare il patto stretto con gli elettori e non ci sforzassimo di spiegare meglio la nostra visione ai cittadini che non siamo riusciti a coinvolgere in prima battuta.

Siamo già al lavoro e moltiplicheremo il nostro impegno, insieme a tutti coloro che hanno già votato per il PD, per Domenico La Marca e per la nostra colazione; affiancati, ne siamo sicuri, dai nuovi elettori che avranno modo di riconoscersi nel nostro programma e in chi pubblicamente ha scelto di rappresentarlo.

PD MANFREDONIA