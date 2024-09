Manfredonia, il loggiato del Comune di illumina di verde per sostenere la lotta contro la Sla

L’amministrazione comunale di Manfredonia, su invito dell’ANCI, aderisce alla 17ª edizione della Giornata Nazionale SLA, promossa da AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica). La notte tra il 14 e il 15 settembre, il Loggiato di Palazzo San Domenico sarà illuminato di verde, come segno tangibile di solidarietà e vicinanza a tutte le persone affette da questa malattia e alle loro famiglie.

“Partecipare a questa iniziativa è per noi un atto di sensibilità verso una realtà che tocca da vicino tante persone e che ci invita, come comunità, a non voltare lo sguardo. La luce verde che illuminerà Palazzo San Domenico rappresenta il nostro impegno e la nostra speranza in un futuro dove la ricerca scientifica possa trovare risposte concrete per la cura della SLA”, dichiara l’Assessora al Welfare e alla Cultura Maria Teresa Valente.

AISLA continua a essere un punto di riferimento essenziale per le famiglie colpite dalla SLA, con il suo impegno nella ricerca, nella formazione e nell’assistenza. La Giornata Nazionale SLA, che gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e del patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si terrà in tutta Italia con illuminazioni simboliche e attività solidali.

Oltre a partecipare simbolicamente all’evento, invitiamo i cittadini a sostenere la ricerca e i servizi offerti da AISLA con una donazione. È possibile contribuire tramite il numero solidale 45580, inviando un SMS o effettuando una chiamata per donare 2, 5 o 10 euro. È inoltre attivo il negozio solidale online di AISLA, disponibile su www.negoziosolidaleaisla.it.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.aisla.it o contattare AISLA al numero 02 66982114 o via e-mail all’indirizzo info@aisla.it.