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Manfredonia, il Consiglio Comunale del 29 aprile ridisegna gli schieramenti

MANFREDONIA – Il Consiglio Comunale tenutosi ieri ha ridisegnato gli schieramenti in campo a Manfredonia.

Molo21 è stata protagonista di un capolavoro politico: con meno dell’8% di voti schiera il sindaco La Marca, l’assessore Mansueto e ben 5 consiglieri comunali (Il presidente Iacoviello, La Torre, Quitadamo e le new entry Pacilli e Mangano).

Perde peso il Pd, che resta con 4 voti in consiglio comunale e due assessori (Gentile e Valentino).

Sorprende, o forse no, l’esposizione pubblica di Tasso e del suo gruppo verso l’Amministrazione Comunale ed il suo attacco diretto verso il numero uno dei forzisti di Manfredonia, quel Giandiego Gatta accusato dall’ex onorevole “Di non aver fiatato”.

Considerando l’appartenenza regionale e provinciale di Totaro e Palumbo al Gruppo Misto, l’opposizione in Aula è ridotta ai minimi termini, poco più di quelli presenti nell’ultima esperienza di Riccardi che, però, con i suoi partiti aveva raccolto il 72% di preferenze, contro il 49% di La Marca.