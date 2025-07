Manfredonia, il Comune annuncia operazioni di pulizia straordinarie delle pavimentazioni dei mercati giornalieri

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, il Comune annuncia operazioni di pulizia straordinari delle pavimentazioni dei mercati giornalieri

Sono partite in questi giorni le operazioni di pulizia straordinaria delle pavimentazioni nei mercati giornalieri di Santa Restituta e Croce, un intervento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per migliorare il decoro e la fruibilità di due luoghi centrali per la vita commerciale e sociale della città.

La pulizia sarà effettuata con regolarità, grazie alla collaborazione con ASE, che si ringrazia per l’impegno e la professionalità dimostrata nell’organizzazione e nell’esecuzione degli interventi.

In parallelo, presso il mercato di Santa Restituta, prenderà a breve il via anche un progetto sperimentale di raccolta differenziata dedicato ai commercianti, con l’obiettivo di favorire una gestione più sostenibile dei rifiuti e promuovere una cultura ambientale condivisa anche negli spazi del commercio quotidiano.

«Questo intervento – dichiara l’assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile – si inserisce in un percorso più ampio di attenzione verso i mercati cittadini e verso i tanti operatori che ogni giorno vi lavorano. È un’azione concreta, fortemente voluta, che segna un passo in avanti, ma siamo consapevoli che il lavoro da fare è ancora lungo».

Sottolinea l’importanza ambientale dell’iniziativa anche l’assessora all’Ambiente Rita Valentino: «Introdurre la raccolta differenziata nei mercati è un gesto di civiltà e responsabilità. L’obiettivo è rendere più sostenibili anche i luoghi della quotidianità, costruendo un senso di comunità attenta all’ambiente».

L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno verso il miglioramento dei servizi nei mercati e rinnova la propria disponibilità al dialogo con gli operatori, valorizzando il ruolo strategico che questi luoghi ricoprono per l’economia e la vivibilità della città.