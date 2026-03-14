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Manfredonia, il 15 marzo l’inaugurazione della panchina lilla

Il 15 marzo, in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, anche a Manfredonia promuoveremo un momento di sensibilizzazione dedicato ai disturbi del comportamento alimentare, patologie complesse che coinvolgono corpo e mente e che spesso restano invisibili agli occhi degli altri.

Domenica mattina, alle ore 11 presso la Villa Comunale (lato Tommasino), inaugureremo una panchina lilla, simbolo di ascolto, attenzione e consapevolezza. Sedersi su quella panchina vorrà dire fermarsi un momento, riflettere e ricordare che dietro questi disturbi ci sono storie, fragilità e percorsi di cura che meritano rispetto e sostegno.

Per richiamare l’attenzione della città su questo tema, la facciata di Palazzo San Domenico e l’ulivo di Piazza Marconi saranno illuminati con luci lilla, colore simbolo della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla.

Ringrazio la dott.ssa Paola Guerra dell’associazione “Mi Nutro di Vita” per l’impegno e la sensibilità con cui porta avanti questa iniziativa, contribuendo a diffondere informazione e consapevolezza su un tema che riguarda tante famiglie.

Vi aspettiamo per condividere insieme questo momento di attenzione e riflessione verso chi sta affrontando un percorso difficile e ha bisogno di essere ascoltato.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura