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Manfredonia, Hernaiz: “Meglio di così non poteva andare, c’è entusiasmo”

“Meglio di così non poteva andare” così Hernaiz ieri pomeriggio a TeleSveva, ospite di Super Mario Sport.

“Sono molto contento, oltre alla doppietta c’è stata una grande vittoria. Ultimamente si raccoglieva poco, ma facevamo buone prestazioni. Il Miramare è una bolgia, c’è un entusiasmo incredibile, ci danno una mano enorme per 90′” dichiara il 10 sipontino.

Sul rendimento casa-trasferta: “Cercheremo di portare punti anche in trasferta per salvarci il prima possibile”.

Hernaiz parla anche della piazza di Manfredonia: “Ho avuto tanta voglia di Manfredonia dall’inizio dell’estate. La città mi ha dato tutto, è casa mia. Qui tutti ti salutano e ti vogliono aiutare”.