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Manfredonia, grosso ramo cade in Piazza Marconi

MANFREDONIA – Un grosso ramo sarebbe caduto, nel pomeriggio di ieri, in Piazza Marconi a Manfredonia, secondo una segnalazione di un cittadino a InsideCapitanata.it

La villetta è molto frequentata sia per la presenza di fermate di autobus, sia per l’ombra che garantisce in giornate particolarmente assolate.

Subito dopo la caduta l’area sarebbe stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti.

Due anni fa, proprio in occasione della Festa Patronale, la caduta di un grosso ramo ha causato due vittime nella città del Golfo.