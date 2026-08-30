Giochi del Mediterraneo 2026, dove vedere le gare di oggi 30 agosto in tv e streaming: orari e azzurri in gara

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La giornata di domenica 30 agosto ai Giochi del Mediterraneo 2026 si preannuncia come una delle più ricche dell’intera manifestazione: ben 18 titoli verranno assegnati a Taranto, tra atletica, tennis, volley, judo, tiro a segno, ginnastica artistica, calcio ed equitazione.

Una domenica intensa, con l’Italia protagonista in quasi tutte le discipline e con una copertura televisiva ampia tra Rai Sport, Rai Play e Italia Team TV. Ma quali sono gli orari delle gare? Dove seguire la diretta tv e streaming? E quali azzurri scenderanno in campo nella giornata del 30 agosto?

Giochi del Mediterraneo 2026: 18 titoli in palio nella giornata del 30 agosto

La domenica dei Giochi del Mediterraneo 2026 si apre alle 9:00 con le eliminatorie del judo a squadre miste e le qualificazioni della carabina mista nel tiro a segno. Alle 10:00 spazio al basket 3×3, al tennistavolo e alle qualificazioni della ginnastica artistica femminile, mentre in contemporanea si gioca la finale per il bronzo del calcio maschile. Dalle 11:00 scendono in acqua le classi veliche ILCA e IQFOIL, mentre il volley femminile assegna il terzo posto. Nel pomeriggio si entra nel vivo: alle 16:00 il tennis propone semifinali e tutte le finali dei tornei di doppio, mentre il judo assegna il titolo della gara a squadre miste. La pallanuoto vede impegnata l’Italia alle 19:00 contro la Francia, mentre il calcio maschile assegna l’oro sempre alle 19:00. La giornata si chiude con le finali dell’atletica: 100 metri uomini e donne, salto in lungo, giavellotto, staffetta mista 4×400, martello, asta e 5000 metri. Un programma densissimo che promette emozioni fino a tarda sera.

Atletica, tennis, volley, judo: gli azzurri impegnati nelle finali del 30 agosto

L’Italia sarà protagonista in tutte le discipline della giornata. Nell’atletica arrivano le prime otto finali, con gli azzurri impegnati nei 100 metri, nel salto in lungo, nel giavellotto, nel martello, nell’asta e nella staffetta mista. Nel tennis si concludono tutti i tornei di doppio, con l’Italia in corsa per più medaglie. Nel volley si disputano entrambe le finali, mentre nel judo la gara a squadre miste vede gli azzurri tra i favoriti.

Nella ginnastica artistica si assegna la classifica a squadre femminile, mentre nel calcio maschile l’Italia gioca la finalina per il bronzo. Infine, nell’equitazione si chiude la gara a squadre di salto ostacoli, con gli italiani pronti a lottare per il podio. Una giornata che potrebbe portare all’Italia un nuovo bottino di medaglie e avvicinare il record storico della manifestazione.

Giochi del Mediterraneo 2026: dove vedere le gare del 30 agosto in tv e streaming

La copertura televisiva e streaming della giornata è molto ampia.

Diretta tv

Rai Sport HD: 11.15–13.35, 16.15–18.55

Diretta streaming

Rai Play : 11.15–13.35, 16.15–18.55

: 11.15–13.35, 16.15–18.55 Rai Play Sport 1 : 10.00–12.25, 13.30–16.25, 20.40–23.00

: 10.00–12.25, 13.30–16.25, 20.40–23.00 Italia Team TV Canale 1: 18.00 — Equitazione Canale 2: 17.30 — Atletica Canale 3: Ginnastica Artistica (rotazione Italia) Canale 4: 20.40 — Basket 3×3, Spagna‑Italia



Infine, OA Sport seguirà l’intera giornata con la diretta testuale live, minuto per minuto, di tutte le gare.