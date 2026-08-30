Il calendario della Serie D girone H: al via il 6 settembre
Il calendario della Serie D girone H: al via il 6 settembre
Prima giornata A 06/09/2026 – R 06/01/2027
F. Andria – Gravina
Turris – Martina
Francavilla – Ischia
Gladiator – Manfredonia
Nardò – Bisceglie
Nocerina – Ebolitana
Real Normanna – Melfi
Real Forio – Brindisi
Virtus Francavilla – Palmese
Seconda giornata A 13/09/2026 – R 10/01/2027
Bisceglie – Francavilla
Brindisi – F. Andria
Ebolitana – Nardò
Gravina – Gladiator
Ischia – Real Normanna
Manfredonia – Nocerina
Martina – Real Forio
Melfi – Virtus Francavilla
Palmese – Turris
Terza giornata A 16/09/2026 – R 17/01/2027
Ebolitana – Bisceglie
F. Andria – Manfredonia
Turris – Gravina
Francavilla – Palmese
Nardò – Melfi
Nocerina – Ischia
Real Normanna – Martina
Real Florio – Gladiator
Virtus Francavilla – Brindisi
Quarta giornata A 20/09/2026 – R 24/01/2027
Bisceglie – Nocerina
Brindisi – Turris
Gladiator – F. Andria
Gravina – Real Florio
Ischia – Nardò
Manfredonia – Ebolitana
Martina – Virtus Francavilla
Melfi – Francavilla
Palmese – Real Normanna
Quinta giornata A 27/09/2026 – R 31/01/2027
Bisceglie – Ischia
Ebolitana – Melfi
Turris – F. Andria
Francavilla – Brindisi
Nardò – Martina
Nocerina – Palmese
Real Normanna – Gravina
Real Florio – Manfredonia
Virtus Francavilla – Gladiator
Sesta giornata A 04/10/2026 – R 07/02/2027
Brindisi – Real Normanna
F. Andria-Real Florio
Gladiator – Turris
Gravina – Virtus Francavilla
Ischia – Ebolitana
Manfredonia – Bisceglie
Martina – Francavilla
Melfi – Nocerina
Palmese – Nardò
Settima giornata A 11/10/2026 – R 14/02/2027
Bisceglie – Palmese
Ebolitana – Martina
Turris – Manfredonia
Francavilla – Gladiator
Ischia – Melfi
Nardò – Gravina
Nocerina – Brindisi
Real Normanna – F. Andria
Virtus Francavilla – Real Florio
Ottava giornata A 18/10/2026 – R 21/02/2027
Brindisi – Nardò
F. Andria – Virtus Francavilla
Gladiator – Real Normanna
Gravina – Francavilla
Manfredonia – Ischia
Martina – Nocerina
Melfi – Bisceglie
Palmese – Ebolitana
Real Florio – Turris
Nona giornata A 25/10/2026 – R 28/02/2027
Bisceglie – Brindisi
Ebolitana – Gravina
Francavilla – Real Florio
Ischia – Martina
Melfi – Palmese
Nardò – Fidelis Andria
Nocerina – Gladiator
Real Normanna – Turris
Virtus Francavilla – Manfredonia
Decima giornata A 01/11/2026 – R 14/03/2027
Brindisi – Ebolitana
Fidelis Andria – Francavilla
Turris – Virtus Francavilla
Gladiatore – Nardò
Gravina – Nocerina
Manfredonia – Melfi
Martina – Bisceglie
Palmese – Ischia
Real Florio – Real Normanna
Undicesima giornata A 08/11/2027 – R 21/03/2027
Bisceglie – Gladiator
Ebolitana – Fidelis Andria
Francavilla – Virtus Francavilla
Ischia – Gravina
Melfi – Brindisi
Nardò – Turris
Nocerina – Real Florio
Palmese – Martina
Real Normanna – Manfredonia
Dodicesima giornata A 15/11/2027 – R 25/03/2027
Brindisi – Ischia
Fidelis Andria – Nocerina
Turris – Francavilla
Gladiator – Ebolitana
Gravina – Bisceglie
Manfredonia – Palmese
Martina – Melfi
Real Florio – Nardò
Virtus Francavilla – Real Normanna
Tredicesima giornata A 22/11/2027 – R 04/04/2027
Bisceglie – Real Florio
Ebolitana – Turris
Francavilla – Manfredonia
Ischia – Fidelis Andria
Martina – Brindisi
Melfi – Gladiator
Nardò – Real Normanna
Nocerina – Virtus Francavilla
Palmese – Gravina
Quattordicesima giornata A 29/11/2027 – R 11/04/2027
Brindisi – Palmese
Fidelis Andria – Bisceglie
Turris – Nocerina
Gladiator – Ischia
Gravina – Melfi
Manfredonia – Martina
Real Normanna – Francavilla
Real Florio – Ebolitana
Virtus Francavilla – Nardò
Quindicesima giornata A 06/12/2027 – R 18/04/2027
Bisceglie – Turris
Brindisi – Manfredonia
Ebolitana – Virtus Francavilla
Ischia – Real Florio
Martina – Gravina
Melfi – Fidelis Andria
Nardò – Francavilla
Nocerina – Real Normanna
Palmese – Gladiator
Sedicesima giornata A 13/12/2027 – R 25/04/2027
Fidelis Andria-Martina
Turris – Melfi
Francavilla – Ebolitana
Gladiator – Brindisi
Gravina – Manfredonia
Nardò – Nocerina
Real Normanna – Bisceglie
Real Florio – Palmese
Virtus Francavilla – Ischia
Diciasettesima giornata A 20/12/2027 – R 02/05/2027
Bisceglie – Virtus Francavilla
Brindisi – Gravina
Ebolitana – Real Normanna
Ischia – Turris
Manfredonia – Nardò
Martina – Gladiator
Melfi – Real Florio
Nocerina – Francavilla
Palmese – Fidelis Andria