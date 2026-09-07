Attualità Manfredonia

Manfredonia, grosso incendio nell’area dell’Oasi Laguna del Re

Redazione7 Settembre 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, grosso incendio nell’area dell’Oasi Laguna del Re

MANFREDONIA – Grosso incendio nell’area dell’Oasi Laguna del Re a Manfredonia.

Dalla tarda mattinata brucia l’area alle porte della città sipontina ed il fumo è ben visibile da ogni parte della città.

Al momento non vi sono ulteriori dettagli sull’estensione dell’incendio e sui danni derivanti da quest’ultimo.

Manfredonia Isole Tremiti
Redazione7 Settembre 2026