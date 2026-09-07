Attualità Manfredonia
Manfredonia, grosso incendio nell’area dell’Oasi Laguna del Re
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Manfredonia, grosso incendio nell’area dell’Oasi Laguna del Re
MANFREDONIA – Grosso incendio nell’area dell’Oasi Laguna del Re a Manfredonia.
Dalla tarda mattinata brucia l’area alle porte della città sipontina ed il fumo è ben visibile da ogni parte della città.
Al momento non vi sono ulteriori dettagli sull’estensione dell’incendio e sui danni derivanti da quest’ultimo.