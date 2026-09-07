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Manfredonia, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo per la Festa Patronale di Borgo Mezzanone

Redazione7 Settembre 2026
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Manfredonia, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo per la Festa Patronale di Borgo Mezzanone

Il 13 settembre a Borgo Mezzanone per la Festa della Madonna del Grano si esibirà il duo comico composto da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo ne “Il Cotto e il Crudo”.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.

Prevista anche la partecipazione della cover band di Cesare Cremonini.

Redazione7 Settembre 2026