Eventi Manfredonia
Manfredonia, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo per la Festa Patronale di Borgo Mezzanone
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Manfredonia, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo per la Festa Patronale di Borgo Mezzanone
Il 13 settembre a Borgo Mezzanone per la Festa della Madonna del Grano si esibirà il duo comico composto da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo ne “Il Cotto e il Crudo”.
Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.
Prevista anche la partecipazione della cover band di Cesare Cremonini.