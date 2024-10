Manfredonia, Gradinata Est: “Siete tutti colpevoli”

🔹TUTTI COLPEVOLI…SVEGLIA🔹

‼️Questa è Manfredonia, non Ibiza‼️

Prima di essere tifosi, siamo uomini.

Senza vergogna ringraziamo Mister Cinque che nella passata stagione si è dimostrato uomo, firmando senza tanti giri di parole un contratto con il Manfredonia Calcio, in una situazione disastrosa, dove solo un Sipontino verace poteva accettare, a questo ci aggiungiamo l’indimenticabile salvezza conquistata sul campo.



Eravamo stati chiari con TUTTI.

I ricordi della passata stagione, dovevano restare tali.

Ed eccoci qua.

Il calcio è questo, quando una squadra non “gira” il primo a pagare e’ l’allenatore.

Oggi abbiamo assistito all’ennesima prestazione INDEGNA.



Oggi più che mai si è vista una squadra disordinata, priva di qualsiasi trama di gioco, oggi in campo abbiamo visto 11 burattini con le maglie biancocelesti, fatta eccezione per qualche singolo elemento nessuno ha messo cattiveria, nessuno ha messo quel pizzico di personalità utile per vincere una partita, sul neutro di Gallipoli, contro un mediocre Ugento, addirittura qualcuno ha avuto la felice idea di “guadagnarsi” il cartellino rosso dalla panchina, in un momento così particolare, tra infortuni e squalifiche , gesto che ha accentuato la scarsa maturità e serietà di questo gruppo.

Adesso ha pagato l’allenatore, i prossimi in discussione sono tutti quelli che durante la settimana mettono piede al Miramare.

Squadra e Direttore Sportivo ora devono mostrare gli attributi, il tempo degli applausi e’ finito, il tempo dell’ incoraggiamento dopo una sconfitta e’ finito, adesso DOVETE VINCERE.

Non vogliamo “prime donne” in campo .

Non vogliamo più prestazioni del cazzo.

Pretendiamo SANGUE e SUDORE.

Fuori le palle o fuori dalla palle!

Forza Manfredonia!

Firmato la Gradinata Est