Manfredonia, gli orari sulla diffusione sonora delle attività proseguono fino al 3 maggio

Ordinanza del sindaco

ORDINA

per le attività di intrattenimento musicale, anche complementari all’attività principiale del locale,

esercitate sia nei locali chiusi che all’aperto, sia su di pertinenza del locale che su area data in

concessione dal comune, la cessazione delle emissioni sonore, dal 18 Aprile 2025 al 03 Maggio

2025, derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicale e svago (queste ultime da

svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art. 69 Tulps e s.m.i., rispettivamente per le attività di

piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art. 68 Tulps e s.m.i., rispettivamente per

le attività di pubblico spettacolo), secondo le seguenti modalità: