Manfredonia, gli assessori a lavoro. Anzi no: “Uffici polverosi, pieni di faldoni e senza pc”

Qualcosa di inaudito, increscioso, inaspettato è successo ieri a palazzo San Domenico.

Nella mattinata di ieri dopo una breve giunta, gli assessori nominati , si sono recati nei loro uffici per essere pienamente operativi.

Per alcuni di essi la sorpresa è stata sbalorditiva: l’ufficio a loro assegnato, era adibito ad un polveroso magazzino, pieno di faldoni accatastati, senza nessun computer o linea WiFi.

Alle rimostranze degli assessori increduli, che ovviamente non hanno potuto prendere a pieno le loro funzioni, sia per ragioni igieniche sanitarie che logistiche, candidamente gli è stato consigliato di portarsi da casa il p.c. ed altro.

Eppure tutti sapevano dell’insediamento della nuova giunta. Ne i Commissari uscenti, ne i dirigenti, ne gli incolpevoli dipendenti si sono posti il problema?

Che non è logistico né igienico sanitario ma di rispetto istituzionale.

È questa la fattiva collaborazione che la macchina comunale pone in essere per rimettere in sesto la città. Qualcuno deve incominciare a dar conto, non agli assessori, ma alla città. O ci sono motivazioni che non conosciamo?

Nell’attesa di veder operare fattivamente gli assessori, ci auguriamo una profonda sanificazione.

Giovanni Caratù