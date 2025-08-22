[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Gentile: “Un successo, guardiamo alle prossime edizioni”

Con StrEAT – La Notte Bianca 2025

Una città viva, accogliente, bella come mai.

Con La Notte Bianca 2025 le strade si sono riempite di musica, luci, profumi e persone.

Un successo reso possibile grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, commercianti e associazioni, che insieme hanno trasformato il centro storico in un grande palcoscenico di festa, cultura e comunità.

E non ci fermiamo qui: già da oggi guardiamo alle prossime edizioni, per coinvolgere ancora più partecipanti e ampliare le zone della città interessate dall’evento.

Grazie a chi ha partecipato e a chi ha lavorato dietro le quinte: la Notte Bianca è la dimostrazione che quando Manfredonia si unisce, diventa straordinaria.