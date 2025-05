[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Galli replica a Delle Rose: “Assessore, studi di più, le farebbe bene”

Si rivela, come di consueto, pretestuosa la replica dell’assessora,Sara Delle Rose,in tema di individuazione degli scrutatori,da destinare ai seggi,in occasione dei referendum prossimi venturi.

Avevamo,infatti,richiesto un sorteggio pubblico, limitato ai disoccupati ed agli studenti, così da garantire una scelta oggettiva ed equa tra coloro i quali non dispongano di fonti di reddito.

Un piccolo,ma significativo,gesto, per alleviare la condizione di chi non lavora.

Avremmo voluto consentire di guadagnare qualcosa a chi è meno fortunato,rispetto a quelli che,pur percependo uno stipendio,aggiungerebbero alle proprie entrate i compensi elettorali.

Invece,l’assessore ha negato tale possibilità nelle propria risposta,confermando la strumentalità delle sue argomentazioni.

La componente della giunta,nel suo post odierno,infatti,evidenzia difficoltà legate ai programmi.

Ebbene,nel 2025,in cui ogni aspetto della vita è telematico, si può essere credibili, sostenendo questo?

Un amministratore può ignorare che la legge impone anche al Comune di collaborare con le altre istituzioni?

Sia sincera,assessora!!!

Il Comune non ha semplicemente voluto incrociare i dati degli iscritti nell’elenco degli scrutatori, per verificare lo stato di disoccupazione di ciascuno di essi.

Sarebbe stata sufficiente un po’ di buona volontà,in applicazione della LEGGE,che avrebbe senza dubbio consentito al Comune di rivolgersi alle strutture per l’impiego in possesso di questi elementi ed in grado di rispondere in tempi rapidi.

L’assessore è a conoscenza della possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni per regolare il veloce scambio di informazioni,in base alla normativa vigente?

Assessore impieghi le giornate per STUDIARE Altrimenti,ignora i fondamenti della gestione pubblica e la sua narrazione inganna quei cittadini,i quali ,invece,avrebbero bisogno dell’aiuto di una maggioranza di centrosinistra,che dovrebbe tutelare(questo affermate,evidentemente a chiacchiere) i più deboli.

Noi siamo ,SEMPRE,per la legalità assoluta e per la difesa dei fragili.

Non sappiamo a chi si riferisca,poi,quando allude a precedenti scelte di scrutatori,in forza di asseriti criteri politici.

A differenza sua,non abbiamo MAI cambiato casacca.

Non siamo passati di qua’ e di là .

Ignoriamo cosa significhi essere TRASVERSALi politicamente!!!

Lei,invece,che,nella precedente consiliatura, vestiva i panni di una completamente diversa compagine di governo(centrodestra),dov’era,quando,secondo ciò che riferisce, si procedeva secondo le modalità indicate?

COERENZA e DIGNITÀ i nostri tratti distintivi.

I consiglieri comunali di Forza Itali