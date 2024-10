Manfredonia, furti nei bar: il video del modus operandi

Entrano nei bar di Manfredonia, prendono un caffè, distraggono i baristi e prendono tutto quello che riescono a prendere, spesso gratta e vinci, ma in questo caso le offerte per i baristi stessi.

È quello che sta accadendo in riva al golfo in queste ore come immortalato dal video del Bar Fiore in Via Scaloria.

Il nostro invito è quello di prestare attenzione ad una coppia, come già segnalato da altri utenti sui social.