[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Forza Italia: “Il Comune rinuncia ad un finanziamento di un milione e quattrocento ottantotto mila euro”

Si, avete letto correttamente

Quest’amministrazione non finisce mai di stupirci, purtroppo, in senso, ancora decisamente NEGATIVO

Mentre si annuncia” in pompa magna”, quale notizia del secolo, la semplice CANDIDATURA per la ristrutturazione di parti di immobili didattici e, dopo tutto quello che abbiamo verificato, nel corso di questi giorni, in tema di AUMENTI Tari e di INCURIA assoluta, ai danni della Città, che pare l’ombra di se’ stessa, oggi scopriamo un’ ulteriore, sbalorditiva, NOVITÀ

Il 28 febbraio 2025, infatti, il Comune ha RINUNCIATO ad un finanziamento di euro 1.487.816,60, concesso da un altro Ente, per la riqualificazione dell’edificio scolastico “Madre Teresa di Calcutta”, in via Dante Alighieri

Lo stesso Ente si è visto costretto, quindi, a REVOCARE l’assegnazione di tali, ingenti, RISORSE, in favore di MANFREDONIA

Cercate di conseguire un risultato positivo, almeno UNO, finalmente: ANDATE A CASA

I consiglieri comunali di Forza Italia