Manfredonia, firmato il nuovo accordo territoriale per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato

Dopo tantissimi anni e dopo un proficuo lavoro concertativo tra tutte le parti interessate, oggi, presso la sede dei Servizi Sociali del Comune di Manfredonia, è stato sottoscritto tra SUNIA, SICET, UNIAT, ASSOCASA, UPPI, CONFEDILIZIA, APPC, l’accordo territoriale, previsto dall’art. 11 della Legge 431/1998 che, con la nuova cartografia delle microzone comunali, allegata all’accordo stesso, permetterà la stipula dei contratti di locazione a canone concordato da parte dei proprietari immobiliari e degli inquilini che vorranno usufruire dei relativi benefici di legge.

A breve detto accordo territoriale sarà oggetto di presa d’atto da parte del Comune di Manfredonia e potrà essere pienamente operativo, nonché costituire la base per la adozione di ulteriori misure di sostegno, in primis fondo di garanzia per le locazioni, che l’Agenzia per la Casa del Comune di Manfredonia sta predisponendo per fornire strumenti di supporto nel settore dell’emergenza abitativa.

Grazie a tutti i soggetti che hanno collaborato.

Manfredonia, 15 marzo 2024