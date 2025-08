[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, fino al 15 settembre la distribuzione dei nuovi mastelli in via Tratturo del Carmine

🔴 AVVISO ALLA CITTADINANZA 🔴

📅 CONTINUA LA DISTRIBUZIONE DEI NUOVI MASTELLI – CAMBIO SEDE DAL 15 SETTEMBRE

ASE S.p.A., in collaborazione con il Comune di Manfredonia – Assessorato alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche, informa la cittadinanza che

la distribuzione dei nuovi mastelli per la raccolta differenziata è attualmente in corso e proseguirà fino a venerdì 22 agosto 2025 presso l’Ex Centro Comunale di Raccolta – Via Tratturo del Carmine.

📍 A partire da lunedì 15 settembre 2025, la distribuzione riprenderà presso la sede principale di ASE S.p.A. – Località Pariti, Zona Industriale ASI – S.S. 89.

🕘 Orari di apertura: dal lunedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

⚠️ Si invitano i cittadini che non hanno ancora restituito i vecchi mastelli a farlo entro e non oltre lunedì 18 agosto 2025, in considerazione delle operazioni di smaltimento già avviate.

📌 Si ricorda che:

Non è necessario rispettare l’ordine alfabetico.

È possibile delegare una persona di fiducia per il ritiro, compilando l’apposito modulo (online o in sede).

Per le utenze non autosufficienti prive di supporto familiare, è prevista la consegna a domicilio, previa verifica con i Servizi Sociali del Comune.

I residenti in condomini con carrellati condominiali non devono ritirare i nuovi mastelli.

Per maggiori informazioni:

🌐 www.asemanfredonia.it

🌐 www.comune.manfredonia.fg.it

☎️ Numero verde ASE 800.724590

(lun–ven 09:00–18:00 | sab 09:00–13:00)