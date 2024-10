Manfredonia-Fidelis Andria 0-1: quattro sconfitte su quattro per Panarelli

La scossa Panarelli non c’è stata, anzi con il tecnico tarantino c’è stata addirittura un’involuzione: il Manfredonia perde ancora in casa contro la Fidelis Andria e oggi è virtualmente ultima in classifica nel girone H della Serie D.

Nel primo tempo la gara del Miramare è equilibrata con poche occasioni da ambo le parti ed una protesta al 45′ degli ospiti per un tocco di mani in area di Carbonaro: il rigore poteva starci.

Nella ripresa i sipontini spariscono dal campo di gioco e l’Andria guadagna metri su metri fino al gol al minuto 86: fallo (molto discusso) dal limite e punizione di Kragl deviata dalla barriera che si infila sul palo di Sapri.

Altra sconfitta, altra brutta partita: ma la colpa era di Franco Cinque?