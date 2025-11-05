Sport Manfredonia

Manfredonia-Fasano, modalità tagliandi

Redazione5 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA-FASANO: MODALITÀ TAGLIANDI

Di seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Fasano in programma Domenica 9 Novembre alle ore 14:30.

SETTOREINTERORIDOTTO*
TRIBUNA CENTRALISSIMA/ ROSSA€ 23.00
TRIBUNA LATERALE/ GLU-GIALLA€ 18.00€ 15.00
GRADINATA EST€ 12.00€ 8.00
CURVA SUD/ P. COTUGNO€ 10.00€ 6.00
CURVA NORD / SETTORE OSPITICHIUSOCHIUSO
UNDER 12 GRATIS


Ai prezzi indicati vanno aggiunti i diritti di prevendita

*RIDOTTO: DONNE, UNDER 14 E OVER 75

VIETATA LA VENDITA AI RESIDENTI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

MODALITÀ ACCESSO UNDER 12

PRESENTARSI AI VARCHI DI ACCESSO CON DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E ACCOMPAGNATO DA UN ADULTO IN POSSESSO DI BIGLIETTO

RIVENDITORI
TICKETONE.IT (ONLINE CLICCANDO QUI)
BAR IMPERO (Piazza Marconi 15)
BOTTEGHINO TRIBUNA VIA S.GIOVANNI BOSCO
(DA GIOVEDì 6 A SABATO 8 – DALLE 17:30 ALLE 19:30
DOMENICA 9 – DALLE 10 ALLE 14

Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 – 2025/2026

Redazione5 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©