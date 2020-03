Manfredonia, ecco l’importo complessivo delle misure per la solidarietà alimentare: 502.608 euro

Con riferimento al contesto emergenziale indicato in oggetto, si trasmette lo schema di ordinanza di protezione civile predisposto in conformità a quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l’acquisizione dell’intesa.

L’importo comprende sia la Quota A che la Quota B

L’importo della Provincia di Foggia dei Comuni più estesi:

Foggia 1.142.277,50 euro

Cerignola 582.277,74 euro

Manfredonia 502.608,69

San Severo 494.776,6 euro

San Giovanni Rotondo 213.762,55 euro

Monte Sant’Angelo 105.042,67 euro

Mattinata 53.932,93 euro

Vieste 128.301,16 euro