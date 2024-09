Manfredonia, ecco l’elenco dei soggetti beneficiari della ‘Carta dedicata a te’

Si comunica che è stato trasmesso dall’INPS l’elenco dei soggetti beneficiari della carta in oggetto.

I soggetti interessati sono riportati nell’elenco allegato al presente Avviso, redatto secondo modalità di comunicazione pubblica coerenti con il trattamento dei dati personali in materia di privacy, al fine di permettere la identificazione soltanto da parte del soggetto direttamente interessato.

I beneficiari, non già fruitori della presente carta, a partire dal 10.09.2024, dovranno recarsi presso i seguenti uffici per il ritiro della lettera di notifica contenente il codice identificativo della carta, secondo i giorni e gli orari indicati affianco ad ogni ufficio, seguendo la ripartizione dei cognomi di seguito riportati:

Cognomi dalla A alla K : Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Piazza del Popolo n. 11, lunedì e venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 ;

: , Piazza del Popolo n. 11, ; Cognomi dalla L alla Z: Ufficio Servizi Sociali, Via San Lorenzo n. 47

– martedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30;

– giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30;

Si ricorda, inoltre, che i beneficiari individuati dall’INPS sono corrispondenti ai soggetti dichiaranti ISEE.

Nel caso in cui il beneficiario sia impossibilitato al ritiro della comunicazione, il delegato dovrà presentarsi all’ufficio designato, munito di apposita delega e copia del documento di identità del delegante, oltre che del proprio documento di identità.

Si rammenta che la Carta ha il valore di € 500,00 ed è indispensabile effettuare almeno un acquisto entro il 16 dicembre 2024 e utilizzare interamente le somme accreditate entro e non oltre il 28 febbraio 2025, pena decadenza del beneficio, per la parte non fruita.

Comunicazione ai già beneficiari dal 2023:

I soggetti già titolari della Carta Dedicata a Te anno 2023 e confermati per il presente anno, riceveranno l’accredito dell’importo direttamente sulla carta. Non sarà necessario recarsi in Ufficio Postale e negli Uffici innanzi indicati.

In caso di smarrimento della Carta Dedicata a Te, il beneficiario potrà richiedere la sostituzione in Ufficio Postale presentando allo sportello:

documento di identità in corso di validità;

Codice Fiscale/Tessera Sanitaria;

denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Per informazioni:

Ufficio Servizi Sociali – Tel. 0884/519681 – 0884/519628 – 0884/ 519660 – 0884/519626 (martedì e giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30)

Ufficio URP – Tel. 0884/519324 (lunedì e venerdì – dalle ore 9,30 alle ore 12,30);

Allegati:

Elenco beneficiari “Carta Dedicata a Te” 2024