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Manfredonia, ecco il nuovo Centro Comunale di Raccolta

Nelle città moderne, i Centri Comunali di Raccolta rappresentano un’infrastruttura fondamentale per rendere più efficiente il sistema della raccolta differenziata e favorire una gestione dei rifiuti sempre più sostenibile.

Per questo la loro progettazione richiede particolare attenzione: non soltanto agli aspetti funzionali e gestionali, ma anche alla sicurezza, all’accessibilità per l’utenza, ma anche aspetti legati alla qualità dell’inserimento nel contesto urbano.

Il nuovo CCR di Manfredonia, appena ultimato, rappresenta una delle nostre più recenti realizzazioni. Un progetto nel quale abbiamo cercato di tradurre in soluzioni nuove l’esperienza maturata in oltre dieci anni di attività nel settore, con l’obiettivo di realizzare un’infrastruttura moderna, funzionale e riconoscibile, pensata tanto per chi dovrà utilizzarla quanto per chi sarà chiamato a gestirla quotidianamente.

Un’opera tecnica, ma soprattutto un nuovo servizio per la città.

Lo scrive GOMA Cooperativa di Ingegneria e Architettura