Manfredonia
Manfredonia e le sue opere d’arte esposte in occasione della mostra “Sulle Orme del Caravaggio”
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Manfredonia e le sue opere d’arte esposte in occasione della mostra “Sulle Orme del Caravaggio”
In questa puntata de Il Sogno di Fernando, ideato e condotto da Christian Grifa, ci immergiamo nel fascino del Barocco a Manfredonia: un viaggio tra storia, arte e mistero.
Protagoniste sono opere recentemente attribuite a grandi maestri come Andrea Vaccaro e Bartolomeo Manfredi, che riportano alla luce un patrimonio artistico di straordinario valore.
Emozionante la scoperta della “Coronazione di Spine”, oggi attribuita a Manfredi: un capolavoro nascosto che richiama lo stile intenso e suggestivo di Caravaggio.
Informazioni utili consultare la mostra: Sulle Orme del Caravaggio.