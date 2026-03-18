Manfredonia

Manfredonia e le sue opere d’arte esposte in occasione della mostra “Sulle Orme del Caravaggio”

Redazione18 Marzo 2026
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Manfredonia e le sue opere d’arte esposte in occasione della mostra “Sulle Orme del Caravaggio”

In questa puntata de Il Sogno di Fernando, ideato e condotto da Christian Grifa, ci immergiamo nel fascino del Barocco a Manfredonia: un viaggio tra storia, arte e mistero.

Protagoniste sono opere recentemente attribuite a grandi maestri come Andrea Vaccaro e Bartolomeo Manfredi, che riportano alla luce un patrimonio artistico di straordinario valore.

Emozionante la scoperta della “Coronazione di Spine”, oggi attribuita a Manfredi: un capolavoro nascosto che richiama lo stile intenso e suggestivo di Caravaggio.

Informazioni utili consultare la mostra: Sulle Orme del Caravaggio. 

Redazione18 Marzo 2026
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