Politica Manfredonia
Manfredonia, domani torna il Consiglio Comunale alle ore 15
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia, domani torna il Consiglio Comunale alle ore 15
Si comunica che il giorno 19 Ottobre 2026 alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare di Palazzo Dan Domenico, si terrà il Consiglio Comunale per la trattazione dei seguenti
Ordini del giorno:
- Approvazione verbali della seduta di consiglio comunale del 30 luglio 2026 – art. 65 regolamento del consiglio comunale;
- Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 23/09/2026 ad oggetto: Variazione urgente all’annualità 2026 del bilancio di previsione 2026-2028, ai sensi dell’art. 175 c.4 del d.lgs 267/2000;
- Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2027 – 2029. Discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);
- Approvazione schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali per l’attuazione del piano sociale di zona 2026-2028 dell’ambito territoriale;
- Oasi Lago Salso determinazioni in ordine alla proposta di riserva naturale statale e indirizzi per l’affidamento in concessione mediante procedura ad evidenza pubblica finalizzata al di rilancio e alla gestione integrata;
- Variante puntuale al p.r.g. per la ritipizzazione urbanistica dei suoli identificati catastalmente al foglio 26, particelle 1323 e 1410. presa d’atto della deliberazione della giunta regionale puglia n. 403 del 09.04.2026 e adeguamento alle prescrizioni.
Ordine del giorno aggiuntivo:
- Piano Sociale di Zona 2026/2028 – approvazione schema accordo di programma per la realizzazione del sistema integrato di interventi, servizi sociali e sociosanitari dell’ambito territoriale – D.S.S. di Manfredonia.
Link alla diretta streaming: