Manfredonia, disinfestazione notturna dal 14 maggio

A seguito dell’intervento antilarvale eseguito nei giorni 11 e 12 aprile, si comunica che a partire da mercoledì 14 maggio avrà inizio, in via preventiva, la disinfestazione estiva contro mosche, zanzare e altri insetti sull’intero territorio comunale di Manfredonia.

Mariarita Valentino assessora all’ambiente dichiara:

“Stiamo lavorando con attenzione per garantire una stagione estiva più serena e vivibile per tutti. A breve sarà pubblicato il calendario completo degli interventi di disinfestazione previsti nei vari quartieri della città. Vogliamo che i cittadini siano informati e possano collaborare attivamente, contribuendo così all’efficacia delle azioni messe in campo per la tutela della salute e dell’ambiente.”