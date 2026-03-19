Politica Manfredonia

Manfredonia, Disability Card e voto assistito

Comunicato Stampa19 Marzo 2026
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Manfredonia, Disability Card e voto assistito

In occasione dei Referendum del 22 e 23 marzo 2026, il Comune di Manfredonia informa che la EU Disability Card, se recante l’indicazione “A”, sarà valida per accedere al voto assistito presso i seggi.

Una novità importante che semplifica le procedure, evitando ulteriori certificazioni sanitarie e garantendo una partecipazione più accessibile e inclusiva

L’Amministrazione invita Presidenti di seggio, scrutatori e personale coinvolto a prendere visione della disposizione, assicurando il corretto rispetto dei diritti delle persone con disabilità.

💬 «Garantire il diritto di voto in condizioni di parità significa rimuovere ogni ostacolo», ha dichiarato l’Assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente.

💬 «È fondamentale che tutte le operazioni si svolgano nel rispetto delle nuove disposizioni», ha aggiunto l’Assessora ai Servizi Elettorali Sara Delle Rose.

📌 Una misura importante per garantire a tutte e tutti il pieno esercizio del diritto di voto

Comunicato Stampa19 Marzo 2026
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