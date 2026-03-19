Manfredonia, Disability Card e voto assistito
Manfredonia, Disability Card e voto assistito
In occasione dei Referendum del 22 e 23 marzo 2026, il Comune di Manfredonia informa che la EU Disability Card, se recante l’indicazione “A”, sarà valida per accedere al voto assistito presso i seggi.
Una novità importante che semplifica le procedure, evitando ulteriori certificazioni sanitarie e garantendo una partecipazione più accessibile e inclusiva
L’Amministrazione invita Presidenti di seggio, scrutatori e personale coinvolto a prendere visione della disposizione, assicurando il corretto rispetto dei diritti delle persone con disabilità.
«Garantire il diritto di voto in condizioni di parità significa rimuovere ogni ostacolo», ha dichiarato l’Assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente.
«È fondamentale che tutte le operazioni si svolgano nel rispetto delle nuove disposizioni», ha aggiunto l’Assessora ai Servizi Elettorali Sara Delle Rose.
Una misura importante per garantire a tutte e tutti il pieno esercizio del diritto di voto