Manfredonia, “Degrado ovunque e sicurezza stradale”. La nota di FI

IL DEGRADO OVUNQUE E LA SICUREZZA STRADALE

Ecco come si presenta Corso Manfredi, infestato da escrementi. In un simile scenario di degrado quotidiano, pensare al turismo ed all’attrattivita’ della città sembra una barzelletta, se non ci fosse da piangere.

Beninteso, noi non puntiamo il dito contro gli operatori ecologici, che si impegnano facendo del loro meglio. Speriamo , viceversa, che quest’amministrazione si desti dal torpore profondo, che la attanaglia, decidendo, finalmente di intervenire organicamente, in tema di servizio di igiene urbana.

Fate almeno qualcosa di sinistra, come direbbe un noto esponente del vostro mondo cinematografico!!!

E’ singolare, poi, leggere post, in cui si elogiano i lavori per la sicurezza stradale, quando,per citarne uno, l’incrocio-tanto trafficato-tra via delle margherite e via Paolo Rucher, si presenta,OGGI, così. Ossia, con una visuale totalmente impedita dalla presenza di alberi, che pendono, inibendo agli automobilisti di scorgere l’intersezione.

Ciò, malgrado la variazione di bilancio per finanziare la manutenzione del verde pubblico,deliberata da tempo.

Nel caso segnalato, il pericolo di sinistri è concreto ed elevato.

Degrado ed insicurezza prevalgono in una Manfredonia disorientata ed incerta più che mai, sotto ogni aspetto.

I consiglieri comunali di Forza Italia Liliana Rinaldi Fabio Di Bari e Ugo Galli