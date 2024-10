Manfredonia, Daunia Tur presenta le “Esperienze d’Autunno”

Dopo una stagione estiva ricca di eventi, proseguono le attività dell’Associazione Daunia TuR APS che con i propri partners associati dal 20 Ottobre al 7 Dicembre propongono “Esperienze d’Autunno 2024”, una rassegna di iniziative rivolte al pubblico di ogni età.

Visite guidate e trekking naturalistici, incontri con gli esperti e laboratori animeranno e arricchiranno l’esperienza di visita e consentiranno ai partecipanti di immergersi nel territorio locale in attività coinvolgenti, autentiche e attive.

Si inizia domenica 20 ottobre alle ore 16.00 presso l’Oasi Laguna del Re a Siponto con “Tramonto in Laguna”, un luogo ideale per gli amanti della fotografia naturalistica, per chi vuole approcciarsi al Birdwatching e per chi ama passeggiare in ambienti naturali. Ci delizieremo, a fine escursione, nei sapori tipici della laguna, con la degustazione della tipica salicornia, pane e pomodoro locale, la mozzarella di bufala dell’azienda zootecnica a pochi passi dall’Oasi.

Di particolare suggestione Domenica 10 Novembre, in occasione dell’Estate di San Martino e del vino novello, visiteremo il suggestivo Castello Ducale monumento nazionale di Torremaggiore che prevede l’apertura serale con la possibilità di partecipare a una visita guidata del centro storico condotta da un esperto locale tra cantine e locande dai sapori autentici.

Sempre nel mese di novembre, domenica 17 novembre, percorreremo ne “Il richiamo del foliage” in Foresta Umbra, un trekking per tutti (a partire dai 5 anni) per conoscere il più grande polmone verde del Sud Italia con il vestito autunnale pittoresco e con un esperto naturalista conoscere le specie arboree ed i suoi frutti tipici stagionali, con un pranzo presso una struttura convenzionata.

Domenica 1° dicembre, in occasione dell’iniziativa #domenicalmuseo che consente l’ingresso gratuito ai musei la prima domenica del mese, il Castello Svevo di Bari sarà visitabile con ingresso libero. Con la nostra guida abilitata conosceremo i saperi e sapori di Bari Vecchia e dei suoi luoghi simbolo.

“Natura e Spiritualità: Eremi di Pulsano” conclude sabato 7 dicembre la programmazione autunnale, vivremo un luogo speciale dai connotati sacri e paesaggistici per vivere delle emozioni presso l’Abbazia ed i suoi eremi scavati nella roccia nei valloni garganici.

Informazioni & Prenotazioni:

Associazione Daunia TuR APS

Ente del Terzo Settore di Promozione Sociale

Via San Lorenzo, 112 – 71043 Manfredonia (FG)

tel. 0884 660558 – +39 348 8137728 – +39 340 1052608

e-mail: dauniatur@gmail.com – info@dauniatur.it

www.dauniatur.it